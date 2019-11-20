В Приморье колючих акул научили есть из рук

ТАСС, 20 ноября. Ученые Приморского океанариума научили колючих акул, катран, есть из рук, что позволяет отслеживать объем и сбалансированность рациона, сообщается в среду на сайте научно-образовательного комплекса.

"Теперь все акулы Приморского океанариума приручены: обитатели северных морей - катраны, также как их собратья из тропиков, принимают пищу только из рук человека. Такой способ кормления позволяет биологам и ихтиопатологам четко следить за объемом и сбалансированностью акульего рациона", -- говорится в сообщении. В Приморском океанариуме живут 16 акул-катранов.

Акул кормят красной рыбой, терпугом и кальмарами, нарезая еду порционно, кусочками три на пять сантиметров. Особенно колючие акулы любят дефростированную красную рыбу. В природе эти акулы питаются всем, что могут поймать и проглотить: сельдь, треску, камбалу, моллюсков, осьминогов и ракообразных, а иногда - даже медуз. Лососи для этих изящных акул слишком велики.

"Катраны не такие маневренные как их соседи в аквариумах главного корпуса - окуни и кета, которые объедают хищников, оставляя их без обеда. Поэтому мы приучили катранов брать пищу из рук, причем сделать это было довольно просто - колючие акулы оказались легко обучаемы", -- цитируется в сообщении главный специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров.

Также обученные есть из человеческих рук акулы перестают бояться людей, что позволяет без стресса проводить еженедельные плановые осмотры рыб ихтиопатологами. "Прирученные катраны не боятся водолазов, которые наводят порядок в водорослевом лесу, акулы легче переносят необходимые переезды в научно-адаптационный корпус", -- добавляет Хайдаров.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. В 2019 году на базе лабораторных и иных подразделений океанариума создан Центр коллективного пользования. Центр оснащен новейшим современным оборудованием, которое позволяет проводить исследования в различных областях морской биологии.