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Ставрополь обновит оборудование ТОС после победы во всероссийском конкурсе

По итогам конкурса город получит из федерального бюджета 5,32 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация Ставрополья закупит новое оборудование для территориальных органов самоуправления (ТОС) и автобусы для казачьих коллективов после победы во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Об этом сообщило в среду краевое управление по информационной политике.

"По итогам конкурса город получит из федерального бюджета 5,32 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию тех направлений, которые и были заявлены в рамках конкурса: приобретение оборудования для территориальных органов самоуправления и автотранспорта для казачьих коллективов города, а также на проведение мероприятия "Новогодняя неделя межнациональной дружбы", - говорится в сообщении.

Ставрополь в 2019 году стал победителем конкурса сразу в двух номинациях - "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований", а также "Укрепление межнационального мира и согласия".

В первой номинации на конкурс поступили 205 заявок. Ставрополь с количеством населения 437 тыс. жителей представил свой опыт вовлечения людей в жизнь города. Согласно конкурсным материалам, почти 93% населения активно участвуют в городском самоуправлении. В Ставрополе работают 33 органа ТОС, охват жителей составляет 100%. Треть городского бюджета распределяется с участием представителей ТОС.

Укрепление межнационального согласия для города важно, поскольку 14% населения города - представители более 100 национальностей. На территории города действуют 35 этнических и 12 казачьих организаций, а также 12 религиозных объединений. В городе созданы этнические советы, с 2014 года работает Ставропольский городской Дом Дружбы. В нем проходят конференции, семинары, круглые столы, встречи.

О конкурсе

Конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно и нацелен на выявление, поощрение и распространение лучших примеров муниципальной работы. Общий призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей. Первые места на конкурсе в 2019 году заняли города Ставрополь, Ханты-Мансийск, Ижевск и Фролово.

Самые крупные трансферты получили Ставрополь (5,3 млн рублей), Ижевск (3,8 млн рублей), Фролово (3,8 млн рублей), городской округ Ханты-Мансийск ХМАО (3,8 млн рублей), Стерлитамак (2,3 млн рублей), Горно-Алтайск (2,3 млн рублей), Хабаровск (2,3 млн рублей), Заводоуковский городской округ (2,3 млн рублей).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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