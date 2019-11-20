На Ставрополье в рамках нацпроектов построили и обновили более 100 объектов

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Первый год реализации национальных проектов позволил построить и реконструировать в Ставропольском крае более 100 объектов и социально значимых учреждений. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе губернатора края после заседания краевого правительства по реализации нацпроектов.

"Среди значимых результатов - завершение благоустройства 42 общественных и 65 дворовых территорий в городах и селах края, ремонт 37 участков региональных и местных автомобильных дорог протяженностью 78,2 км <…>, на Ставрополье построено шесть новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе Кисловодской городской больницы", - говорится в сообщении.

В городе Ставрополе в рамках национальных проектов построен детский сад на 300 мест, в городе Михайловске открыли школу на 1002 места. В крае приобрели 34 автомобиля для проведения выездной диагностики пожилых людей. В муниципалитетах созданы 26 спортивных клубов, отремонтированы 26 школьных спортзалов. На Ставрополье открыли 70 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста" и центр цифрового образования "IT-куб" на базе детского технопарка "Кванториум" в Михайловске.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года. Ставропольский край принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых разработаны 48 региональных проектов. В 2019 году на их реализацию направили 13,4 млрд рублей.