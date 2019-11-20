Мурманские школьники разработают IT-приложения для "Умного города" и промышленности

ТАСС, 20 ноября. Мурманские школьники и студенты разработают IT-приложения для горнодобывающих компаний региона, а также создадут программы для смартфонов, определяющих заснеженность улиц. Эти программные продукты будут созданы по итогам состязаний по информационным технологиям "Большой северный хакатон NordHack", который начался в мурманском арктическом государственном университете, сообщила ТАСС проректор вуза по научно-исследовательской работе Мария Князева.

"Сегодня мероприятие стартовало, у нас порядка ста участников: и школьники, и студенты разных курсов из Мурманской области. Компаниями были представлены основные задания, которые будут решаться участниками. Участники должны сегодня к 17:00 мск представить концепцию, описание решения задач. Среди компаний: "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция", "Ростелеком", компания "Колатомэнергосбыт", компания "Гейм Инсайт", - рассказала собеседница агентства.

Хакатон продлится в течение трех дней, итогами его работы станет создание конкретных проектов в IT-сфере.

"Есть задача имеющая отношение к "Умному городу", например, разработка технологии определения заснеженности городских территорий: дворов и улиц. Это должно быть приложение, например, для смартфона. Используя это приложение, жители смогут обозначать точки на карте, где требуется уборка. Должна быть построена логистика движения снегоуборочной машины, чтобы все эти точки можно было охватить, и не делать заезды на территории, которым это не требуется", - пояснила проректор.

Кроме того, в ходе хакатона школьники и студенты создадут компьютерную игру-шутер, которая должна быть спроектирована с учетом основ баллистики и особенностей ландшафта. Молодые программисты также создадут приложение для горнодобывающих компаний, которое будет предсказывать сроки выхода из строя техники.

Участниками соревнований стали школьники 7-11 классов, студенты колледжей и вузов Мурманска и области. В числе партнеров мероприятия: компания "Атомфлот", Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, Оленегорский ГОК, кировский филиал АО "Апатит" (группа "Фосагро"), "Кольская горно-металлургическая компания" (АО "Кольская ГМК").