Синоптики предупреждают о похолодании и гололедице в регионах Центральной России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Предупреждение о гололедице и снижении дневных температур распространили ГУ МЧС и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО). На смену плюсовым температурам днем придет устойчивый минус.

Гидрометцентр по Орловской области предупредил жителей и гостей региона о гололедице и понижении среднесуточной температуры на 4-6 градусов. "Похолодание связано с приходом восточного антициклона - днем в четверг и пятницу воздух будет до минус 2, ночью - до минус 7, без осадков и сильного ветра. При этом из-за перехода с плюсовой температуры в среду на минусовую в четверг, ожидается гололедица", - пояснили ТАСС в региональном ЦГМС. В Калужской и Костромской областях в ночь на четверг, по данным синоптиков, пройдет дождь, после чего немного подморозит, днем до минус 3, ночью - минус 9.

В Смоленской области из-за резкого понижения температуры воздуха возможна гололедица на дорогах региона. "Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью - до минус 4 градусов, при прояснениях - до минус 7 градусов", - говорится на сайте регионального ЦГСМ. Небольшой мокрый снег, гололед в среду и четверг прогнозируется в Тверской области, температура в ночь на 21 ноября может понизиться до минус 7 градусов, а в ночь на пятницу - до минус 9 градусов, в дневные часы, по данным регионального гидрометцентра, ожидается около минус 4 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий в среду ГУ МЧС по Белгородской области напомнило жителям региона о мерах безопасности. "Соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от минус 1 до плюс 4 градусов", - отметили в пресс-службе ведомства. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в регионе похолодает до минус 10 градусов ночью.

Также до минус 10 ночью похолодает и в Воронежской, Тульской, Ярославской областях, днем столбик термометра покажет минус пять. "Похолодание в регионе вызвано усилением антициклона с востока. Но это не означает, что в Воронежскую область окончательно пришла зима. Похолодание продержится после четверга в пятницу и субботу - будут морозные дни и ночи - но потом вполне возможно, что погода поменяется и станет теплее", - рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вероятность образования гололедицы в ближайшие сутки сохраняется в Брянской области, где в среду возможны небольшие дожди, а в ночь на 21 ноября похолодает до минус 5 градусов. В Ивановской, Курской и Тамбовской областях до пятницы столбик термометра также снизится до отметки в минус 7-8 градусов, днем потеплеет до минус 3-4 градусов, осадков при этом не предвидится. В Липецкой области до минус 10 градусов ночью, до минус 5 градусов днем, без осадков.