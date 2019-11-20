Центр скорой медицинской помощи создадут в Карелии к марту 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Члены общественного совета при министерстве здравоохранения Карелии утвердили проект распоряжения правительства региона о создании центра скорой медицинской помощи. Согласно документу, новая организация появится в регионе не позднее 1 марта 2020 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Решение о реорганизации системы экстренной медицинской помощи в Карелии приняли на фоне итальянской забастовки группы фельдшеров и водителей скорой помощи в Петрозаводске. Они жаловались на низкую зарплату и недостаточное количество бригад. Вновь созданный центр позволит отделить станции скорой помощи от районных и городских больниц и, таким образом, выделить под него отдельное финансирование.

"Минздраву Карелии проектом документа предписывается до 1 марта 2020 года завершить мероприятия, связанные с образованием центра, в том числе утвердить устав и сформировать государственное задание", - говорится в сообщении.

Центр скорой помощи появится на базе уже созданного республиканского учреждения здравоохранения "Резерв", которое занимается хранением резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Изменив тип учреждения, Минздрав избежит долгих процедур, которые бы потребовались для создания новой самостоятельной организации с нуля. Региональное ведомство планирует расширить штата бригад скорой помощи. В новом центре намерены создать 28 бригад вместо 20. Объем финансирования за счет фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета республики увеличится на 100 млн рублей.

В октябре управление Росздранадзора по Карелии проверило работу фельдшерских бригад на станции скорой медицинской помощи при Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Надзорное ведомство выявило недоукомплектованность бригад, все материалы направили главе Карелии, а также в прокуратуру.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку: медперсонал заявил об отказе работать сверх нормы и намерен помогать только в том объеме, который предполагает одна ставка. Протестующие требуют увеличить зарплату за счет роста компенсационных выплат и увеличить количество выездных бригад. В республиканском Минздраве заверили, что экстренная помощь жителям города оказывается своевременно, несмотря на протестную акцию.