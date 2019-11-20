Эксперт: принятие закона об определении российских винных напитков поддержит отрасль

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Законодательное закрепление понятия "российского коньяка" в законопроекте, прописывающем определения алкогольных напитков из российского винограда, послужит стимулированию отечественного виноградарства, а также позволит потребителям получить представление о происхождении приобретаемой продукции, считает депутат Госдумы от Республики Дагестан Заур Аскендеров.

Во вторник Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект, прописывающий определения каждого из алкогольных напитков, производимых из российского винограда. Речь идет об определениях бренди, винных напитков (в том числе фруктовых и газированных), игристого вина и коньяка. В частности, законопроект предлагает разные определения для "коньяка" и "российского коньяка".

"Сейчас мы приняли закон о виноградарстве и виноделии в первом чтении и ждем от правительства поправки в законопроект, который будет давать основные определения в части виноградной и винодельческой продукции. В частности, вино и коньяк, которые будут произведены из российского винограда, будет именоваться "российским вином" и "российским коньяком". Законопроект направлен на стимулирование отечественного производства и поддержку российской отрасли виноградарства", - сказал Аскендеров.

По его словам, ввод таких понятий положительно скажется не только на российских виноградарях и производителях алкогольной продукции, но и на потребителях.

"Обозначение "российский коньяк" необходимо для того, чтобы потребитель понимал, из какого виноматериала сделан продукт", - пояснил собеседник агентства.

Законопроект предусматривает отнесение к "российскому коньяку" напитков, выработанных из определенного вида винограда, а также гибридных сортов.

"Это позволит в будущем высаживать именно те сорта винограда, которые подходят для производства коньяка.

Как пояснил ТАСС генеральный директор АО "Кизлярский коньячный завод" (Дагестан) Евгений Дружинин, ввод понятия "российский коньяк" будет выгоден производителям этого напитка, работающим с российским виноградом.

"Но для этого в термине "российский коньяк" должно быть ключевое словосочетание "выработанный из винограда, выращенного на территории Российской Федерации". Сейчас, на российском рынке множество напитков, называющиеся "коньяками", но по факту они произведены неизвестно из чего - многие производители покупают дистиллят за рубежом. Позитивным является и разрешение на использование гибридных сортов винограда - это спасает от вырубки тысячи гектаров российских виноградников", - сказал Дружинин ТАСС.