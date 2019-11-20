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Выставка работ театральных художников открылась в Петербурге

Проект проходит в рамках Года театра и реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Выставочный проект "Метаморфозы", объединивший четырех знаменитых театральных художников последнего столетия - Александра Бенуа, Эдуарда Кочергина, Юрия Купера и Михаила Шемякина, открылся в среду для публики в пространстве Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. Как рассказали журналистами организаторы, экспозиция приурочена к Году театра в России.

"Этот проект - совершенно особенный, он проходит в рамках Года театра и реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Экспонаты для выставки предоставлены партнерами проекта, в числе которых Фонд Михаила Шемякина и Аукционный дом "Кабинет". Также в экспозицию вошли предметы из архива БДТ имени Г. А. Товстоногова и работы из собраний художников", - рассказала представитель организаторов проекта Надежда Кожевникова.

Советский и российский театральный художник, писатель, главный художник БДТ с 1972 года Эдуард Кочергин отметил, что отличительной особенностью этой выставки является то, что на ней представлены художники, чьи экспонаты выполнены вручную. По его словам, сейчас в основном художники "переходят на компьютеры", "выставляют компьютерные эскизы", тогда как работы, выполненные на компьютере, не обладают теми же качествами, что и выполненные вручную.

Четыре творца

Важный этап творчества Александра Бенуа, стоявшего у истоков объединения "Мир искусства", был связан с Большим драматическим театром, где он поставил семь спектаклей. В 1926 году Бенуа эмигрировал во Францию, где продолжил работать над постановками в качестве театрального художника. Он сотрудничал с балетной антрепризой Сергея Дягилева Ballets Russes и миланским оперным театром Ла Скала. Среди экспонатов выставки - созданные им эскизы декораций к балету "Жизель" в парижской Гранд Опера (1910 г.), для оперы-буфф "Дон Филипп" в парижском театре "Пигаль" (1943 г.), к балету "Свадьба Амура и Психеи" (1951 г.) и другие.

В разделе выставки, посвященном живописцу, архитектору и писателю Юрию Куперу, показаны проекты декораций к спектаклю Никиты Михалкова "Метаморфозы" (2016-2019 гг.), макет сценографии к опере "Борис Годунов" (2019 г.) в постановке Александра Сокурова и многие другие. "Это было мое любимое занятие, когда мне приходилось работать для театра", - признался художник.

В материалах выставки, подготовленных искусствоведом Александром Боровским, отмечается, что "фирменным, узнаваемым качеством Купера остается серебристая, миражная, приглушенная патиной времени тональность".

Работы Кочергина отражают разные периоды его творчества - от неосуществленного в постановке дипломного проекта "Царь Максимилиан и непокорный сын его Одольф" 1960 года до "Петра и Алексея" Фридриха Горенштейна, поставленного в Малом театре в 1991 году.

"Вещи разноплановые: сильная сторона Кочергина - вживаемость в драматургию и режиссуру как в данность", - отмечается в материалах к выставке.

Работы Шемякина как театрального художника, по мнению искусствоведов, демонстрируют сращивание театрального и перформативного начал, характерное для конца XX - начала XXI века. В экспозиции они представлены эскизами костюмов к постановке "Коппелия" на сцене Литовского национального театра оперы и балета, масками и фарфоровыми фигурами персонажей новой версии балета "Щелкунчик" для Мариинского театра и другими объектами.

Для посетителей БДТ экспозиция "Метаморфозы" будет доступна по 17 декабря. Организатор проекта - благотворительный фонд "Ренессанс". Концепция выставочного пространства разработана архитектором Андреем Вороновым.

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