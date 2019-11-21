Площадь лесных пожаров в Приморье сократилась в 1,6 раза в 2019 году

ТАСС, 21 ноября. Площадь лесных пожаров в Приморском крае сократилась в 2019 году в 1,6 раза и составила 63,3 тыс. га, сообщается в четверг на сайте администрации Приморского края.

"В этом году площадь лесных пожаров в Приморье снизилась в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом и составила 63,3 тысячи гектаров", - говорится в сообщении. С начала года было зарегистрировано 575 лесных пожаров, большая часть из них была потушена за сутки.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, вместе с площадью уменьшился и ущерб, нанесенный огнем лесному хозяйству региона. В 2018 году он составил 597,8 млн рублей, в 2019 году - 209,5 млн рублей.

В четверг в Приморье официально завершился пожароопасной сезон "в связи с устойчивыми осадками, низким классом пожарной опасности и отсутствием действующих лесных пожаров на территории края", уточняется в сообщении.