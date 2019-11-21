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На калининградских воинских мемориалах начали размещать QR-коды с данными погибших

Код открывает доступ к "Электронной книге памяти"

КАЛИНИГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Первый этап оборудования воинских мемориалов Великой Отечественной войны информационными щитами, снабженными QR-кодами с данными о погибших, начался в Калининградской области. До конца текущего года они будут установлены на 24 воинских захоронениях в 11 муниципалитетах, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Эта работа организована в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" <...> Внешний вид информационного знака и его конструкция согласованы с Минобороны России. Предполагается, что такие знаки появятся на всех воинских захоронениях региона", - говорится в сообщении.

QR-код открывает доступ к "Электронной книге памяти", работа над которой велась калининградским краеведческим порталом Prussia39.ru совместно с региональной общественной организацией "Наказ". На персональной странице каждого из захороненных воинов в ней можно узнать фамилию, имя и отчество бойца, место и дату рождения, звание, получить информацию о наградах. В книгу к настоящему времени внесены имена 123 тыс. советских солдат и офицеров, погибших на территории региона в годы войны.

По данным региональной службы госохраны памятников, на территории Калининградской области в качестве памятников истории и культуры учтено 190 военно-мемориальных объектов. К ним относится 32 обособленно стоящих памятника и памятных знака и 158 воинских захоронений. Совет при губернаторе области по увековечению памяти погибших при защите Отечества рекомендовал эту базу данных органам местного самоуправления для использования при уточнении сведений о погибших.

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

Теги
РоссияКалининградская область
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