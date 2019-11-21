Дальневосточных волонтеров впервые наградят премией "Звезда Дальнего Востока"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премией "Звезда Дальнего Востока", которая вручается за вклад в развитие макрорегиона, впервые поощрят дальневосточных волонтеров. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе полпредства Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Впервые достижения дальневосточных волонтеров будут поощрены премией "Звезда Дальнего Востока". Введение новой номинации позволит выразить признание со стороны органов власти и институтов развития Дальнего Востока людям, реализующим волонтерские проекты в регионе, и показывает лучшие волонтерские практики", - говорится в сообщении.

Для награждения волонтеров учреждена номинация "Доброволец года". Цель новой номинации - поддержать проекты в социальной сфере Дальнего Востока, которые реализует активная молодежь. "Важно, что волонтерские проекты Дальнего Востока получают поддержку и признание. Такие премии дают импульс развитию добровольчества, привлекают внимание к лучших проектам и, безусловно, работают на то, чтобы добровольцев в нашей стране становилось все больше", - приводят в сообщении слова советника председателя "Ассоциации волонтерских центров" Кирилла Долгова.

III Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года. Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.