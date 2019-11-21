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Роскосмос и Приморский край договорились о сотрудничестве

Соглашение подписали генеральный директор госкорпорации и губернатор региона
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Роскосмос и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе по развитию системы подготовки кадров для ракетно-космической промышленности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Одними из основных направлений взаимодействия корпорации и администрации Приморского края являются использование результатов космической деятельности и развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности", - говорится в сообщении.

Стороны будут сотрудничать в рамках социально-экономического развития Приморского края.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПриморский крайДальний Восток
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