Протащивший за машиной полицейского мужчина получил 2,5 года условно

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно жителя города Усолье-Сибирское, который зацепил открытой дверью своей машины полицейского и протащил его около 100 метров. Полицейский получил травмы головы. Об этом сообщается в четверг на сайте Усольского городского суда.

"Судом вынесен приговор усольчанину 1995 года рождения за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Молодой человек причинил телесное повреждение полицейскому, когда тот, удерживаясь за автомашину виновника, проехав таким образом около 100 метров, упал на дорогу и получил травму головы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года полицейский с напарником на автомобиле преследовали грузовик, груженный ломом черного металла. На перекрестке им преградил путь автомобиль. Сотрудник МВД вышел из машины, предъявил служебное удостоверение водителю и потребовал освободить дорогу. За это время грузовик скрылся. Полицейские поняли, что, таким образом, мужчина решил помочь своим знакомым оторваться от погони и приняли решение его задержать. Но мужчина за рулем авто резко сдал назад и зацепил полицейского открытой дверью машины. Затем он поехал вперед. Полицейский пытался удержаться руками за дверь и кузов автомобиля, чтобы не попасть под колеса. Когда машина набрала скорость, полицейский упал на дорогу.

С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения химических веществ с промплошадки "Усольехимрома". Местные жители проникают туда, чтобы похитить стройматериалы и металл, хотя эти предметы заражены химикатами. В прошлом году территорию бывшего завода взяли под охрану. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль".

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.