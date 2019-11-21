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Проект "Умные города" реализуют в трех муниципалитетах Ставрополья

Власти края планируют провести цифровизацию работы общественного транспорта и ЖКХ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют, что три муниципалитета региона присоединятся к реализации проекта "Умный город". Цифровизацию городской среды начнут в моногороде Невинномысск, в Ставрополе и курортном Железноводске, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве губернатор региона Владимир Владимиров.

"Если говорить про "Умные города", мы хотим [вовлечь в проект] не только Ставрополь, но и Невинномысск, следующим городом будет Железноводск <…> Мы хотим объединить систему безопасности, Северный Кавказ, без сомнения, безопасен, но мы хотим, чтобы было совсем безопасно. Мы хотим интегрировать систему распознавания лиц во все системы видеонаблюдения", - сказал он.

По словам Владимирова, власти также планируют провести цифровизацию работы общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства городов для снижения энергозатрат и повышения удобства жителей. В перспективе, по словам Владимирова, некоторые технологии могут быть распространены по всем городам края.

Проект Минстроя РФ "Умный город" запустили в 2018 году, с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСКФОСтавропольский край
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