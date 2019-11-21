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Эксперт: загрузка санаториев Кавминвод увеличилась благодаря улучшению инфраструктуры

По словам генерального директора холдинга профсоюзных здравниц ООО "Курортное управление" Николая Мурашко, с начала года загруженность санаториев выросла на 9%

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Поток отдыхающих в Кавказские Минеральные Воды увеличился в 2019 году благодаря улучшению инфраструктуры городов-курортов, на которую направляются средства курортного сбора, а также вложения из краевого и федерального бюджетов, считает генеральный директор холдинга профсоюзных здравниц ООО "Курортное управление", депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко.

"Резкий рост качества инфраструктуры городов-курортов ведет к тому, что в некой конкуренции городов за туриста мы начинаем занимать более уверенные и лучшие позиции. Это ведет к увеличению загрузки <...> Есть определенный результат, и он неплохой", - сказал Мурашко ТАСС в четверг.

По его словам, загрузка санаториев за 11 месяцев выросла на 9%. "В любом случае это плюс туристического потока, плюс количество курортников, которые приехали поправить здоровье. Когда человек выбирает, куда ему поехать, он выбирает комфортность городов, что там можно посмотреть, какая там инфраструктура. Я думаю, что аудиторию задела эта тема повышение инфраструктуры, плюс реклама, которая в том числе и благодаря курортному сбору прошла во всей Российской федерации", - добавил собеседник агентства.

При этом он отметил, что профсоюз, хоть и является противником эксперимента по взиманию курортного сбора, уже видит положительные результаты от новой инициативы. "Мы идеологические противники курортного сбора в настоящее время, потому что он снижает доступность людей на Кавминводы, можно его вводить, но чуть попозже, когда поток уже будет избыточным <…> Но не все так плохо, как нам казалось в начале этого сбора. Потому что не только деньги курортного сбора идут на улучшение инфраструктуры, но и деньги федерального бюджета и краевого", - пояснил Мурашко.

Он отметил, что деньги в развитие федеральных курортов всегда вкладывало правительство. "В принципе на данном этапе, когда мы хотим увеличить количество людей, которое к нам приезжает, эти расходы должно было нести одно государство. А мы часть расходов повесили на отдыхающих. Но хорошо бы, чтобы пропорция не была нарушена, и величина курортного сбора не стала преградой к тому, чтобы сюда ехали", - отметил собеседник агентства.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор введен в четырех городах-курортах: в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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