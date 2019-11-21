Удмуртии необходимо 4 млрд рублей на модернизацию и обновление очистных сооружений

ИЖЕВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Работы по модернизации очистных сооружений в Удмуртской Республике оцениваются в 4 млрд рублей. Износ порядка 70% сооружений превышает 60%, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию министр строительства региона Дмитрий Сурнин.

"Всего на территории республики требуется строительство и реконструкция 30 объектов из числа очистных сооружений. При этом 70% фонда имеют износ свыше 60%. Необходимый объем финансирования - порядка 4 млрд рублей", - приводит слова Сурнина пресс-служба Госсовета республики.

В сообщении уточняется, что от состояния этих сооружений зависит здоровье более 350 тыс. человек. К примеру, на завершение строительства канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой сточных вод в городе Можге требуется еще 477 млн рублей. "Чтобы регион получил эти средства, необходимо включить объект в адресную инвестиционную программу Российской Федерации", - отметил министр.

Строительство и реконструкцию остальных 29 очистных сооружений Сурнин предложил осуществить в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология"), так как решение вопроса поспособствует очищению реки Кама - крупнейшего притока Волги. По нескольким объектам уже имеется проектно-сметная документация и положительное заключение Госэкспертизы.

С 21 по 25 ноября в Совете Федерации проходят Дни Удмуртии. С участием представителей органов власти республики идут расширенные заседания комитетов, на которых рассматриваются, в том числе вопросы развития коммунальной и социальной инфраструктуры, перспективы развития оружейной отрасли, сферы культуры и образования.