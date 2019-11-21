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Власти Нижегородской области создадут мобильную бригаду для аудита одной из больниц

Бригада оценит качество работы персонала и определит объем работ по ремонту и оснащению

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Специальную мобильную бригаду создадут власти Нижегородской области для проведения срочного аудита одной из районных больниц, расположенной в поселке Вознесенское. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Глеб Никитин в ходе беседы с жителями райцентра.

"Будет создана мобильная бригада для проведения аудита, которая оценит качество работы персонала, а также определит объем необходимых работ по ремонту и оснащению", - сказал он.

Такое решение Никитин принял после посещения лечебного учреждения и общения с гражданами.

"В больнице существует серьезная проблема с оборудованием - абсолютно необходим новый аппарат искусственной вентиляции легких и рентген-установка, серьезная проблема с реанимационным оборудованием, материально техническая база оставляет желать лучшего", - подчеркнул губернатор.

По его словам, отдельную проверку также проведут на местной подстанции скорой помощи и в сердечно-сосудистом отделении.

Во время общения Никитин заверил жителей, что больницу и поликлинику вопреки циркулирующим слухам закрывать не будут.

"Здесь, безусловно, нужна больница, нужна поликлиника, мы будем поддерживать и развивать это лечебное учреждение в обязательном порядке", - отметил губернатор.

Он напомнил, что региональные власти уже завершают разработку программы капитального ремонта медучреждений на период до 2022 года.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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