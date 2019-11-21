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Всероссийский детский центр "Океан" в Приморье будет газифицирован в 2021 году

Детский центр "Океан" расположен на берегу Уссурийского залива

ТАСС, 21 ноября. Газификация всероссийского детского центра "Океан", расположенного в Приморском крае, запланирована на четвертый квартал 2021 года. Соответствующая договоренность была достигнута председателем правления "Газпрома" Алексем Миллером и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ПАО "Газпром".

"В ходе встречи Алексей Миллер и Олег Кожемяко подписали план-график выполнения работ по строительству газопровода-отвода, ГРС-2 города Владивостока и мероприятий по газификации Всероссийского детского центра "Океан". Это одно из крупнейших в стране учреждений для оздоровительного отдыха, рассчитанное на ежегодный прием свыше 13 тыс. детей и подростков. Подача газа - экологически чистого топлива - на котельную центра планируется в четвертом квартале 2021 года", - указано в сообщении.

Миллер и Кожемяко также подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Приморья в интересах "Газпрома". Документ рассчитан до 2022 года, он предполагает, что научные и промышленные предприятия региона смогут подготовить предложения по производству товаров, которые необходимы "Газпрому".

Как отмечается в сообщении, в настоящее время "Газпром" ведет расширение газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, особое внимание также уделяется газоснабжению территорий опережающего развития (ТОР) и соседних с ними населенных пунктов в Приморье.

Всероссийский детский центр "Океан" расположен на берегу Уссурийского залива, он начал свою работу в 1983 году. Здесь отдыхают школьники со всей России, в том числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте и творчестве.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияМиллер, Алексей БорисовичПриморский крайДальний Восток
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