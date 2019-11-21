В библиотеке под Мурманском открыли музей, посвященный Герою Советского Союза Гаджиеву

ТАСС, 21 ноября. Мини-музей, посвященный командиру дивизиона подводных лодок Северного флота Магомету Гаджиеву, Герою Советского Союза создали в библиотеке города Гаджиево Мурманской области. Открыть экспозицию удалось благодаря участию учреждения в нацпроекте "Культура", сообщила в четверг ТАСС заведующая учреждением Елена Бурумбаева-Минина.

"Зал "Территория памяти" предполагает музей о городе. Это музейная зона о городе подводников и о Магомете Гаджиеве. Так как мы являемся столицей подводных сил Северного флота, то у нас там собрана информация о подводном флоте и о подводниках. Экспозиция появилась после модернизации. Это выставочная зона патриотической тематики, там проводятся мероприятия по истории города, флота, по истории военного дела", - сказала Бурумбаева-Минина.

Она пояснила, что на модернизацию было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета. "Появилось зонирование, закуплена мебель, оборудование, оргтехника, сделан ремонт. Мероприятия адаптированы для людей с ограниченными возможностями, расширены дверные проемы. <...> У нас очень хорошо фонд обновился востребованной литературой, фонды у нас пополнились 2,5 тыс. книг - молодежной и отраслевой литературой по психологии, истории. Сейчас фонд насчитывает около 28 тыс. книг", - отметила заведующая библиотекой.

Магомет Гаджиев - командир первого дивизиона бригады подводных лодок Северного флота, капитан второго ранга. Летом 1942 года подлодка, на которой находился Гаджиев, подверглась атаке вражеского самолета и затонула. Осенью того же года ему - первому из уроженцев Дагестана - было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.