Финансирование тверского проекта "Волжское море" подтвердили на федеральном уровне

ТАСС, 21 ноября. Тверская область получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проект по развитию речного круизного туризма "Волжское море". Финансирование проекта подтверждено на федеральном уровне, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя.

"Волжское море" - один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области, реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово" в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

"Средства, которые были запланированы на реализацию этого проекта, подтверждены на федеральном уровне, мы входим в программу на 2020 год. В Тверской области намечено дальнейшее развитие комплекса "Завидово", объектов в Твери, Кимрах, Конаково и других городах. Мы движемся по плану развития туристического направления нашего региона", - приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

В рамках проекта "Волжское море" будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидове, который сможет принимать более двух тысяч пассажиров в сутки. Этот комплекс объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой для водных путешествий по Волге и акватории Иваньковского водохранилища.

"Сейчас мы занимаемся проектированием транспортно-пересадочного узла, решением текущих вопросов. Все проектные работы идут по плану", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров группы компаний "Агранта" и ООО "Завидово девелопмент" Сергея Бачина.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, обеспечить ежегодное поступление более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.