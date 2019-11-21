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Ясенская коса на побережье Азовского моря приобрела статус особо охраняемой территории

На территории объекта ограничена рубка леса, нельзя складировать мусор, осуществлять вредные выбросы

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Прибрежный природный комплекс "Ясенская коса" приобрел статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) в рамках нацпроекта "Экология". Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"На Кубани создан прибрежный природный комплекс "Ясенская коса". Постановление о присвоении территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения в Приморско-Ахтарском районе подписал губернатор края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

В Министерстве природы Кубани пояснили, что создание ООПТ установит особый режим охраны комплекса. На территории объекта ограничена рубка леса, нельзя складировать мусор, осуществлять вредные выбросы и строить капитальные объекты.

В 2017 году было разработано комплексное экологическое обследование части территории муниципалитета. После заключения госэкоэкспертизы приняли решение о создании природного комплекса "Ясенская коса" кластерного типа. Его общая площадь - 2827,57 га.

В начале 2019 года Минприроды РФ сообщало о планах по увеличению заповедных территорий на 2 млн гектаров в 2019 году. Всего нацпроектом "Экология" предусмотрено создание до 2024 года 24 новых ООПТ. Пять из них планировалось создать до конца 2019 года: нацпарк "Кыталык" (Якутия), "Тогул" (Алтайский край), "Койгородский" (Коми), "Самурский" (Дагестан) и "Зигальга" (Южный Урал). На Кубани расположено 354 ООПТ регионального значения, до 2026 года запланировано создание еще 40 ООПТ.

Теги
РоссияКраснодарский край
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