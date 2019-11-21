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Тюменский губернатор объявил 2020 год годом сельского предпринимательства

Также Александр Моор намерен организовать для предпринимателей региона "Единый день отчетности"

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 2020 год годом сельского предпринимательства. Об этом он сообщил в четверг на ежегодном послании областной думе.

"В следующем году мы начинаем реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Предлагаю дополнить ее еще одним элементом и объявить 2020 год годом сельского предпринимательства. Идея была выдвинута деловыми кругами, и я полностью ее одобряю. Речь идет не о наборе ритуальных мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых ролевых моделей, новых форм бизнес-активности и, конечно, о создании новых инструментов поддержки такой деятельности", - сказал он.

До конца 2019 года в регионе разработают подробный план действий. Этим, по словам Моора, займутся региональное отделение "Деловой России", уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области и инвестиционное агентство области.

Также глава региона намерен организовать для предпринимателей области "Единый день отчетности".

"Как минимум дважды в год, а лучше ежеквартально, проводить на одной площадке с участием сразу всех органов исполнительной власти открытое комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь, в контрольной и надзорной сфере. Ведь многие административные барьеры действуют по недоразумению, по забывчивости, по недомыслию, но не по злому умыслу", - считает он.

Подобное публичное обсуждение, по мнению Александра Моора, является лучшим способом избавиться от барьеров, с которыми предприниматели сталкиваются, открывая и развивая свой бизнес.

"Одновременно будут выявляться и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно корректного, не входящего в зону риска ведения хозяйственной деятельности", - сказал губернатор.

Нынешний год в Тюменской области объявлен годом племенного животноводства. Одним из основных направлений работы стало активное внедрение на профильных предприятиях программного продукта "Селэкс", на базе которого накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность, отелы и многое другое.

В результате в стадах должны появиться животные с заданной продуктивностью.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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