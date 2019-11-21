Программу замены лифтов продлят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют продлить масштабную программу по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, сообщил журналистам в четверг министр ЖКХ края Роман Марченко.

Существующий вариант программы предусматривает замену лифтов в 2019-2020 гг., общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Заменить планируется 662 лифта, финансирование идет за счет взносов за капремонт и кредитных ресурсов в случае, если дом собирает средства самостоятельно, без участия регионального оператора.

"Мы не планируем остановиться на этих 662 лифтах, мы эту продолжим и в 2021 году, и в 2022, пока не заменим все лифты <…> Еще нам нужно заменить 1515 лифтов - они по регламенту в последующие годы уже потребуют замены", - сказал министр.

В 2019 году в рамках программы планируется заменить 248 лифтов, в эксплуатацию уже приняты 78. Разрешение на пуск ожидается по 112 лифтам, строительно-монтажные работы ведутся по 58 объектам. В 2020 году работа в рамках программы будет ускорена. Под замену идут лифты, которые отработали 30-летний нормативный срок эксплуатации.

В общей сложности в многоквартирных домах на Ставрополье насчитывается более 4,2 тыс. лифтов.