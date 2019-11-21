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В Грозном начал работу всероссийский педагогический хакатон "Учителя Будущего"

В первый день форума, который проходит на базе Чеченского государственного педагогического университета, прошли визионерские лекции по ключевым трендам в образовании

ГРОЗНЫЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Всероссийский педагогический хакатон "Учителя Будущего" собрал в Грозном 20 команд, представляющих вузы 17 регионов России. В течение четырех дней участников ожидает образовательная программа, лекции от ведущих экспертов и интенсив, направленный на выработку решений-кейсов по нацпроекту "Образование".

"Надо сказать, что в этом году было подано более сорока заявлений, из них мы отобрали 20 заявлений из 17 субъектов страны. Наша основная цель - это развитие и улучшение системы образования", - отметил в приветственном слове ректор Чеченского государственного педагогического университета Хож-Ахмед Халадов.

В первый день форума, который проходит на базе Чеченского государственного педагогического университета, прошли визионерские лекции по ключевым трендам в образовании. С лекцией "Образование - 2039" перед слушателями выступил эксперт по применению искусственного интеллекта и других экспоненциальных технологий в бизнесе и экс-управляющий директор Criteo в России, СНГ и Израиле Эмин Алиев. "Уверен эти ребята в ближайшие четыре дня способны создать что-то, что изменит жизнь к лучшему, не только в России, но и в мире", - подчеркнул Алиев.

Участники хакатона представят на образовательном форуме различные проекты, в числе которых "Учитель мечты" по подготовке смешанных команд учителей нового формата, "Горизонты будущего" - направленный на профессиональную ориентацию школьников, и "Сверхспособности будущего" по оценке универсальных компетенций (soft-skills), приобретаемых школьниками и студентами.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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