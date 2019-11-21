В детскую поликлинику в Ингушетии закупили новое оборудование в рамках нацпроекта

МАГАС, 21 ноября. /ТАСС/. Новое оборудование для медосмотра детей закуплено в Республиканскую детскую поликлинику Ингушетии в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В поликлинике появились лабораторные анализаторы, а также оборудование для офтальмологического, гастроэнтерологического осмотра пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе медучреждении.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Республиканскую детскую поликлинику поставлены два лабораторных аппарата - анализатор мочи и биохимический анализатор, которые позволяют менее чем за минуту выполнить исследования по 19 параметрам. Это значит, что мы сможем обслуживать большее количество детей в смену, родителям не придется долго ждать результатов, а достоверность исследований будет увеличена. Также на сегодняшний день поступило оборудование для кабинета офтальмологов, гастроэнтерологов, аллерголога", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, до 2021 года в республике в рамках нацпроекта будет внедрена лабораторно-информационная система, которая подразумевает внесение результатов меданализов в Единую государственную информационную систему и в электронную медицинскую карту.

"Установленное сегодня лабораторное оборудование сможет работать с лабораторно-информационной системой, что сейчас является приоритетным по программе информатизации здравоохранения в рамках нацпроекта", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.