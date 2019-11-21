Электронную модель территориальной схемы обращения с отходами создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами создана на Ставрополье, ресурс содержит в себе информацию о местах накопления мусора, полигонах, маршрутах его вывоза. Об этом в четверг сообщил журналистам министр ЖКХ края Роман Марченко.

"Мы одними из первых приняли территориальную схему, она была на бумажном носителе, не было доступа, возможности вмешиваться в ее актуализацию. На сегодня создана электронная модель территориальной схемы, мы ее полностью актуализировали, внести туда все - определили источники накопления, определили контейнерные площадки, привязали координаты и GPS-навигацию, определены маршруты, логистика, объем", - сказал он.

По словам Марченко, власти определяют объемы накопления мусора конкретными потребителями, чтобы в будущем разработать дифференцированный тариф на его вывоз. Электронная модель позволяет также оперативно актуализировать территориальную схему, добавлять важную информацию.

"Мы понимаем, что наша главная цель - охватить весь край услугами сбора твердых коммунальных отходов, доставить их в лицензированные специальные места, полигоны, переработать и отсортировать, сделать так, чтобы минимум пошло на захоронение, максимум - на вторсырье. Вторая задача - ценовая политика для населения, мы должны эту нагрузку снижать, не допускать ее повышения", - отметил министр.

Электронная модель территориальной схемы опубликована на сайте краевого министерства, до начала декабря власти принимают предложения и замечания жителей региона. По данным министерства, на Ставрополье ежегодно образуется 10 млн кубических метров твердых коммунальных отходов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.