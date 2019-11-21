{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электронную модель территориальной схемы обращения с отходами создали на Ставрополье

С ее помощью власти определяют объемы накопления мусора конкретными потребителями, чтобы в будущем разработать дифференцированный тариф на его вывоз

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами создана на Ставрополье, ресурс содержит в себе информацию о местах накопления мусора, полигонах, маршрутах его вывоза. Об этом в четверг сообщил журналистам министр ЖКХ края Роман Марченко.

"Мы одними из первых приняли территориальную схему, она была на бумажном носителе, не было доступа, возможности вмешиваться в ее актуализацию. На сегодня создана электронная модель территориальной схемы, мы ее полностью актуализировали, внести туда все - определили источники накопления, определили контейнерные площадки, привязали координаты и GPS-навигацию, определены маршруты, логистика, объем", - сказал он.

По словам Марченко, власти определяют объемы накопления мусора конкретными потребителями, чтобы в будущем разработать дифференцированный тариф на его вывоз. Электронная модель позволяет также оперативно актуализировать территориальную схему, добавлять важную информацию.

"Мы понимаем, что наша главная цель - охватить весь край услугами сбора твердых коммунальных отходов, доставить их в лицензированные специальные места, полигоны, переработать и отсортировать, сделать так, чтобы минимум пошло на захоронение, максимум - на вторсырье. Вторая задача - ценовая политика для населения, мы должны эту нагрузку снижать, не допускать ее повышения", - отметил министр.

Электронная модель территориальной схемы опубликована на сайте краевого министерства, до начала декабря власти принимают предложения и замечания жителей региона. По данным министерства, на Ставрополье ежегодно образуется 10 млн кубических метров твердых коммунальных отходов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Герой труда Магомедов поблагодарил президента за особое отношение к народу Дагестана
В этом году Владимир Путин посетил село Ботлих в Дагестане в рамках празднования 20-летия разгрома международных бандформирований, которые вторглись в республику в 1999 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС