Форум "Добро на Вятке" собрал в Кирове более 300 волонтеров из семи регионов России

КИРОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Участники волонтерских объединений из семи регионов России обменяются лучшими практиками добровольчества в ходе Межрегионального форума "Добро на Вятке", стартовавшего в четверг в Кирове. Об этом ТАСС рассказала руководитель регионального ресурсного центра добровольчества Кировской области Наталья Новикова.

Форум открылся в Кирове в четверг одновременно на трех площадках - в Доме Витберга, во Дворце молодежи и в Детском космическом центре. Участниками форума стали представители добровольческих объединений, некоммерческих организаций, специалисты сферы молодежной политики, школьники, студенты, педагоги.

"Мы проводим форум в межрегиональном формате впервые, два дня у нас будут работать 11 образовательных площадок, на форуме побывает более 300 человек - [представители] семи регионов. Эксперты рассказывают о создании эффективной команды, социальном проектировании, работе со школьниками - как вовлечь в социальную активность детей с младшего возраста. Во второй день будем учиться работать в медиапространстве, знакомиться с практиками по различным направлениям добровольческой деятельности - это культурное, инклюзивное, патриотическое волонтерство и другие направления", - сказала Новикова.

По ее словам, в России на государственном уровне уделяется серьезное внимание развитию добровольческого движения. "Благодаря тому, что есть поддержка, популяризация добровольчества, увеличивается количество волонтеров. На сегодняшний день в единой системе "Добровольцы России" от Кировской области зарегистрировано почти 8,5 тыс. волонтеров и более 400 организаций, с начала этого года их число выросло почти на 3 тыс. человек", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди добровольцев много школьников, студентов, растет число "серебряных волонтеров". "Волонтеры работают с детьми, помогают пенсионерам, собирают и сортируют мусор, занимаются экологическим просвещением. Есть волонтеры-медики, волонтеры, которые помогают животным, есть волонтеры патриотического направления, они, например, проводят исторические квесты, общаются с ветеранами, собирают информацию о Великой Отечественной войне. В каждой сфере жизни можно найти себе применение в качестве волонтера, главное видеть, что тебя не устраивает и, что ты можешь сделать, чтобы это исправить", - отметила Новикова.

О форуме

Межрегиональный добровольческий форум "Добро на Вятке" проходит 21-22 ноября в Кирове впервые. Организаторами выступают областное министерство спорта и молодежной политики, региональный ресурсный центр по развитию добровольчества, Центр развития туризма Кировской области.