Районы ЕАО ждут новых поставок топлива в регион до конца месяца

ТАСС, 22 ноября. Районы Еврейской АО, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, создали семидневный запас топлива на котельных и ожидают новых поставок в конце месяца. Об этом ТАСС сообщили в администрациях районов области.

Режим ЧС в ЕАО был введен в октябре из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона (более 16 тыс. человек), не хватало топлива, ряд котельных был не готов к зиме. Сложности отмечались в Биробиджанском, Облученском и других районах. Области из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на закупку угля, ремонт котельных. Такая ситуация с отоплением складывается, в том числе, из-за несбалансированности областного бюджета.

"На всех котельных Биробиджанского района создан семидневный неснижаемый запас топлива, на отдельном складе в районе есть порядка 2,9 тыс. тонн угля, которого хватит примерно на месяц. У нас подписано соглашение о поставке топлива с предприятия Красноярского края, в ближайшее время ожидаем поставки партии угля в 950 тонн, далее также планируются поставки", - сказал представитель районной администрации.

Котельные в районе работают без сбоев. Жалоб от жителей на понижение температуры в помещениях не поступает. Сейчас на котельных продолжают работу по реконструкции теплотрасс и модернизации котельных, по некоторым объектам мероприятия выполнены на 80%. Эта же работа ведется и в других районах области. Так, в Смидовичском районе заменили уже четыре котла на котельных, предстоит сделать еще семь, что должно повысить надежность теплоснабжения населения района. "Семидневный запас создан на всех 24 котельных. Отдельно на складе есть запас на две-три недели. Ожидаем новую поставку угля в начале следующей недели железнодорожным транспортом", - сказал представитель администрации Смидовичского района. Сейчас в Еврейской АО 7-10 градусов мороза, дует слабый ветер, идет небольшой снег.

Накануне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительства РФ сообщил, что из федерального бюджета было выделено 218 млн рублей. Планируется выделить еще 312 млн рублей. Это позволит создать необходимый запас для прохождения отопительного сезона. В областном правительстве агентству сообщили, что средства в размере 218 млн рублей пришли в регион в предыдущие месяцы и были направлены на ремонт котельных, замену теплотрасс и на восстановление работоспособности госпредприятия "Облэнергоремонт плюс", через которое планируется наладить в регионе централизованные поставки топлива.