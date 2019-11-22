Ведущая компания по погрузке угля в Находке тестирует его закрытую перевалку

ТАСС, 22 ноября. Компания "Терминал Астафьева", которая работает в порту Находки, в тестовом режиме запустила конвейерную линию закрытого типа, которая позволяет перемещать уголь с железнодорожного склада без выбросов угольной пыли в окружающую среду, сообщила в пятницу пресс-служба порта.

"Терминал Астафьева" - ключевая компания, которая занимается перевалкой и хранением грузов, прежде всего, каменного угля, поступающих в порт Находки железнодорожным транспортом. В 2018 году грузооборот компании составил 2,9 млн т, речь идет в основном о поставках угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Долгое время компания считалась одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха и акватории Находки. В 2017 году суд обязал ее сократить выбросы загрязняющих веществ при перевалке угля, тогда же транспортная прокуратура обнаружила нарушения природоохранного законодательства при перевалке угля на "Терминале Астафьева".

"Терминал Астафьева" в тестовом режиме запустил конвейерную линию закрытого типа. Это позволит исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям. Конвейерная линия произведена в Республике Корея компанией UtilTech по индивидуальному заказу и способна перегружать 1,5 тыс. т угля в час", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора предприятия Александра Ганина, использование конвейерной линии закрытого типа и судопогрузочной телескопической машины позволяет исключить любой избыточный контакт угля с окружающей средой при его перемещении по территории терминала или при погрузке в трюм судна. Он отметил, что погрузка угля в трюм на "Терминале Астафьева" производится при помощи телескопической судопогрузочной машины Telestak, "что исключает малейшую возможность просыпки угля или пыления".

Обращение к президенту

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Вопрос об этом поднял во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным житель Находки.

"Терминал Астафьева" к настоящему моменту выполнил все требования, указанные в поручении президента РФ о переходе на закрытый тип перевалки угля - внедрены наилучшие доступные технологии пылеподавления и начато использование защищенных технологий, исключающих контакт угля с окружающей средой при перевалке. Также стивидор (организация, ведущая погрузку и выгрузку судов) заключил контракт на установку систем аспирации дробильно-сортировочного узла. Все операции с углем будут проводиться в пылеуловительной камере с применением циклонного пылеуловителя и звукозащитной камеры", - добавили в пресс-службе.

Для окончательного перехода на полностью закрытую перевалку угля компания "Терминал Астафьева" реализует совместный проект с испанской фирмой Gaptek, в рамках которого идет строительство крытого навеса над зоной железнодорожной выгрузки и четырех крытых хранилищ. Высота навеса - 28 метров, площадь хранилищ - 64 тыс. квадратных метров.

О пылевом загрязнении

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Согласно документам, стивидоры обязались направить более 1,5 млрд рублей за три года на борьбу с угольной пылью. В числе этих мероприятий - автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на угольных складах, внедрение водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что вопрос экологии в крае находится на особом контроле. "Однозначно могу сказать - испытывать терпение населения, манипулируя социальной значимостью таких предприятий, никому не позволим. Невыполнение требований экологической безопасности стивидорами приведет к тому, что совместно с прокуратурой будет приостанавливаться деятельность таких предприятий", - заявил он.