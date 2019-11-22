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Безымянному мысу в Ленобласти присвоили имя капитана Исмаила Зайдулина

Командир подводной лодки впервые в истории совершил межфлотский переход по Северному морскому пути из города Полярный во Владивосток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Безымянному мысу в Кингисеппском районе Ленинградской области присвоили имя Исмаила Зайдулина, участника Великой Отечественной войны, командира подводной лодки, которая впервые в истории совершила межфлотский переход по Северному морскому пути из города Полярный во Владивосток. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовалив пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить наименование "Мыс Исмаила Зайдулина" безымянному мысу на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области", - отмечается в распоряжении.

По данным постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в период с 25 июля 1940 года по 17 октября 1940 года Зайдулин, в качестве капитана дизельной подводной лодкой "Щ-423", впервые в истории подводного плавания совершил межфлотский переход по Северному морскому пути из города Полярный в город Владивосток.

Зайдулин погиб 22 августа 1944 года при налете авиации на катер, в котором он находился. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени, а 15 октября 1944 года ему посмертно присвоили воинское звание "капитан 1 ранга".

Теги
РоссияЛенинградская область
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