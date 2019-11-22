Власти Сочи выносят на общественное обсуждение вопрос о создании поселка Дагомыс

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи проведут в декабре опрос местных жителей для того, чтобы определиться с возможностью присвоения микрорайону Дагомыс статуса "поселок городского типа". Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации города Сочи.

"Для присвоения Дагомысу статуса "поселок городского типа" проведут опрос местного населения. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Опрос будет проводиться с 3 по 8 декабря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в опросные листы войдут два вопроса: "Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа?" и "Согласны ли вы с присвоением наименования "Дагомыс" вновь образуемому поселку городского типа как географическому объекту?".

Ранее с 8 по 13 октября среди населения Имеретинской низменности в Сочи был проведен аналогичный опрос. Как сообщал ТАСС председатель комиссии по проведению опроса граждан Александр Рыбалко, более 5 тысяч жителей проголосовали за создание нового поселка городского типа Сириус. В настоящий момент документы о создании отдельной административно-территориальной единицы направлены на экспертизу в Росреестр.

Дагомыс - курортный микрорайон в Лазаревском районе города Сочи. Одной из его визитных карточек является одноименный 27-этажный оздоровительный комплекс.