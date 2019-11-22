Новый дом культуры на 300 мест открыли в Канашском районе Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Новый дом культуры, рассчитанный на 300 посадочных мест, открылся в селе Шихазаны в Чувашии. Об этом журналистам сообщил глава региона Михаил Игнатьев на церемонии открытия объекта.

"Мы открываем самый современный, инновационный Дом культуры в республике. Хочу доложить, что мы запланировали строительство в сельской местности республики 25 учреждений культуры, это на первом этапе. На втором этапе - еще 25 культурно-досуговых учреждений построим", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что строительство дома культуры в селе Шихазаны началось еще в 2018 году, на его возведение было выделено более 55 млн рублей.

"Это настоящий многофункциональный досуговый центр. В двухэтажном здании площадью 1 тыс. квадратных метров есть кабинеты для кружковой работы. Кроме того, в здании беспрепятственно могут попасть маломобильные граждане", - уточнил глава региона.

В пресс-службе главы региона ТАСС добавили, что всего на учреждения культуры Канашского района за последние 4 года было направлено более 125 млн рублей.