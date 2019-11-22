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Чеченская соцсеть исправила ошибку с геолокацией Крыма

Ранее пользователи не могли указать в профиле, что живут на территории РФ

ГРОЗНЫЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Чеченская социальная сеть Mylistory исправила ошибку с геолокацией Крыма, на которую жаловались пользователи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС разработчик социальной сети Mylistory Магомед Эсханов.

Как сообщали ранее пользователи чеченской соцсети Mylistory, на которую перешел глава республики Рамзан Кадыров, ее разработчики включили Крым в состав Украины. Пользователи не могли указать в профиле, что живут на территории РФ.

"Ошибку мы уже исправили, буквально несколько часов назад. Приложение состоит из нескольких тысяч строчек кода. Когда в приложение внедрялась библиотека с городами, странами и так далее, мы сами города и страны не вписывали. Это была библиотека, созданная сторонним человеком, которая должна была своевременно обновляться, но просто тот человек своевременно этот момент не устранил, потому такое произошло", - пояснил Эсханов.

Первым о создании в Чечне новой социальной сети сообщил глава республики Рамзан Кадыров в декабре 2017 года, комментируя блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook.

Автор социальной сети Mylistory - юрист по образованию, параллельно занимался изучением языков программирования. Идея создания своего собственного приложения возникла 10 лет назад. Примером, по его словам, служил один из основателей компании Apple Стив Джобс.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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