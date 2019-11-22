Власти Карачаево-Черкесии выделят для детей-сирот вдвое больше квартир в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличат в два раза количество выделяемых для детей-сирот квартир, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В 2018-2019 годах увеличены в два раза денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот. В 2020 году также принято решение удвоить количество выделяемых квартир детям-сиротам", - говорится в сообщении.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе, точное количество квартир еще определяется - это будет зависеть от финансирования программы.

Как ранее сообщили в министерстве финансов республики, в 2019 году объем средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличился на 22,4% по сравнению с 2018 годом. На эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 40 млн рублей.

В 2016-2018 годах в республике жильем обеспечили 76 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В конце 2018 года в списке тех, у кого уже наступило право получить жилье, находились более 400 ребят.