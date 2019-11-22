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В Казани подвели итоги всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

Всего на участие в конкурсе было подано около 700 заявок из 62 регионов страны

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Конкурс "Молодой предприниматель России" завершился в Казани награждением победителей в восьми номинациях. Награды получили молодые бизнесмены из 62 регионов РФ, передает корреспондентТАСС.

"Хочу поздравить всех финалистов. Сегодня с нами здесь 62 региона нашей страны - лучшие молодые предприниматели России. Конкурс в этом году отмечает юбилей - десятый год, десятый сезон, и привлекает больше участников, больше и больше заявок", - обратился к участникам конкурса замруководителя Росмолодежи Роман Камаев.

Победители получили награды в номинациях "Инновационное предпринимательство", "Интернет-предпринимательство", "Производство", "Сельскохозяйственное предпринимательство", "Социальное предпринимательство", "Сфера услуг", "Торговля" и "Франчайзинг". Лидеры также определились в специальных номинациях: "Международное предпринимательство", "Молодой работодатель России", "Женское предпринимательство" и "За вклад в развитие молодежного предпринимательства".

Награждение состоялось вечером в рамках Всероссийского молодежного экономического конгресса. В первой половине дня молодые предприниматели поучаствовали в образовательной программе, в которую входили нетворкинг, лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов и модераторов федерального уровня.

Как сообщили организаторы конкурса, для участия поступило около 700 заявок из 62 регионов, в финал прошли 300 человек разного возраста из различных сфер бизнеса. Организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр содействия молодежному предпринимательству".

Теги
РоссияТатарстан
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