Сергей Безруков представил в Петербурге спектакль-караоке "Энергичные люди"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Московский Губернский театр представил в пятницу на сцене Дворца культуры "Выборгский" петербургскую премьеру спектакля-караоке по повести Василия Шукшина "Энергичные люди". Постановку Сергея Безрукова приурочили к отмечаемому в этом году 90-летию со дня рождения писателя.

"На сцене - караоке-спектакль. Я придумал этот жанр для того, чтобы объединить и зал, и артистов на сцене. Звучат хиты семидесятых, они поют у Шукшина. На экране бегущая строка для тех, кто забыл слова, чтобы они спокойно могли подпевать артистам. Спектакль идет под настоящий ритм, который поддерживается на протяжении всего спектакля. Весь "закадровый" текст Василия Макаровича я оставляю без изменений", - рассказал Безруков.

Действие спектакля происходит в трехкомнатной "зажиточной" квартире Аристарха Кузькина с интерьером, характерным для эпохи 70-х годов прошлого века: югославский гарнитур, хрустальный сервиз, телевизор, музыкальный проигрыватель и другие предметы тех лет.

"Здесь практически нет ничего, что было заново построено. Это все аутентичное, того времени. Для меня было важно создать на сцене трехкомнатную квартиру семидесятых годов, чтобы зритель, который пришел, ощутил себя практически там, в том времени", - отметил режиссер.

Роли в спектакле исполняют Сергей Вершинин, Александр Тютин, Михаил Шилов, Евгений Гомоной и другие артисты.

По словам Безрукова, спектакль для петербургской сцены отличается от московского. В частности, в одной из первых сцен, где главный герой играет мелодии на бокалах, звучит "Город над вольной Невой", тогда как в столице это "Подмосковные вечера". Частью музыкального оформления спектакля стали хиты из "Бременских музыкантов", "Летят перелетные птицы", "Там, где клен шумит" и другие популярные композиции той эпохи. Кроме того, специально для спектакля сняли несколько киносцен, стилизованных под фильмы 70-х годов.

Режиссер также рассказал, что, работая над постановкой, он внимательно изучил по архивным записям спектакль "Энергичные люди" Георгия Товстоногова. На протяжении нескольких десятилетий постановка оставалась в репертуаре Большого драматического театра. Сатирическую повесть для театра Шукшин завершил в январе 1974 года.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители" и шести полнометражных картин, в числе которых "Печки-лавочки". Также Шукшин стал лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно). В 2019 году отмечается 90 лет со дня его рождения.