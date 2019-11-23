Строительство самого большого храма Арктики завершат в Архангельске весной 2020 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Все строительные работы на кафедральном соборе Архангела Михаила в Архангельске, самом большом храме в российской Арктике, планируется завершить весной 2020 года, к пасхальной неделе. Об этом сообщил ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Москве.

"Мы планировали, что к пасхальным праздникам закончим все строительные работы на нашем кафедральном соборе Архангела Михаила. То есть введем его в эксплуатацию как строительный объект и сможем проводить мероприятия и пасхальную службу в нижнем храме. Есть большое желание, практически изысканы ресурсы, чтобы в августе следующего года уже торжественно его освятить", - сказал губернатор.

Он надеется, что на освящение собора в Архангельск сможет приехать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Для нас будет очень важен и очень почетен приезд патриарха. Это самый большой храм на Русском Севере, в арктической зоне Российской Федерации...", - добавил губернатор.

Подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению патриарха Алексия II. С февраля 2011 года началось активное возведение стен, в 2013 году установили купола, в 2019 году планировали завершить строительные работы и благоустройство территории. Новый храм должен вмещать до 3 тыс. человек. Высота храма составит 72,7 м, шпиль главной звонницы увенчает изображение Архангела Михаила, а под ее куполом разместят маяк, указывающий путь морякам к Архангельску.

Строящийся собор решено было назвать именем Архангела Михаила - такое имя носил монастырь, самый древний храм дореволюционного Архангельска, город был основан у стен Михаило-Архангельского монастыря. В 1920-е годы монастырь был закрыт, в 1931 году полностью разобран.