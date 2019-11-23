Совет БЕАР в марте 2020 года обсудит проблему белых медведей на Новой Земле

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет Баренцева/ Евроарктического региона (БЕАР) рассмотрит в марте 2020 года вопросы правильного поведения людей с хищниками, в первую очередь с белыми медведями, из-за нашествия которых на Новую Землю (входит в состав Архангельской области) в феврале этого года вводился режим ЧС. Об этом рассказал ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Москве.

"На данный момент вопрос решен, медведи [на Новой Земле] усыплены и перевезены в более безопасное... место, но это, скажем, наша постоянная жизнь, такого рода проблема, будь то с волками, с бурыми медведями или с белыми, решаем регулярно. Тема правильного взаимодействия человека с хищниками вынесена даже как одна из тем Баренц-Евро-Арктического совета, и мы будем обсуждать даже на международном уровне, чтобы найти хорошие, профессиональные решения этой задачи", - рассказал ТАСС губернатор.

По его словам, предложенное патрулирование результата не даст. "Медведь, особенно белый - не тот зверь, который будет слушать патрули или кого-либо еще. Надо найти правильные решения - экологические, естественные, жизненные, природные. Я знаю, что Росприроднадзор над этим работает вместе с активистами", - добавил Орлов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, семинар по обращению с хищниками пройдет в Архангельске 4 марта 2020 года. Это совместный проект Архангельской области и губернии Вестерботтен (Швеция) в рамках сотрудничества БЕАР.

С 9 по 19 февраля на Новой Земле действовал режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа было замечено более 50 животных, отмечались случаи их агрессивного поведения и проникновения в жилые помещения. Среди возможных причин называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. По прогнозам ученых, ситуация будет повторяться, потому что происходят климатические изменения, когда на море нет льда, медведям негде охотиться, и они идут к жилью.