{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совет БЕАР в марте 2020 года обсудит проблему белых медведей на Новой Земле

В частности, будут рассмотрены вопросы правильного поведения людей с хищниками

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет Баренцева/ Евроарктического региона (БЕАР) рассмотрит в марте 2020 года вопросы правильного поведения людей с хищниками, в первую очередь с белыми медведями, из-за нашествия которых на Новую Землю (входит в состав Архангельской области) в феврале этого года вводился режим ЧС. Об этом рассказал ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия", который проходит в субботу в Москве.

"На данный момент вопрос решен, медведи [на Новой Земле] усыплены и перевезены в более безопасное... место, но это, скажем, наша постоянная жизнь, такого рода проблема, будь то с волками, с бурыми медведями или с белыми, решаем регулярно. Тема правильного взаимодействия человека с хищниками вынесена даже как одна из тем Баренц-Евро-Арктического совета, и мы будем обсуждать даже на международном уровне, чтобы найти хорошие, профессиональные решения этой задачи", - рассказал ТАСС губернатор.

По его словам, предложенное патрулирование результата не даст. "Медведь, особенно белый - не тот зверь, который будет слушать патрули или кого-либо еще. Надо найти правильные решения - экологические, естественные, жизненные, природные. Я знаю, что Росприроднадзор над этим работает вместе с активистами", - добавил Орлов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, семинар по обращению с хищниками пройдет в Архангельске 4 марта 2020 года. Это совместный проект Архангельской области и губернии Вестерботтен (Швеция) в рамках сотрудничества БЕАР.

С 9 по 19 февраля на Новой Земле действовал режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа было замечено более 50 животных, отмечались случаи их агрессивного поведения и проникновения в жилые помещения. Среди возможных причин называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. По прогнозам ученых, ситуация будет повторяться, потому что происходят климатические изменения, когда на море нет льда, медведям негде охотиться, и они идут к жилью.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Ростех представил городской электромотоцикл Калашникова на "Проектории" в Ярославле
Максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer - не менее 100 км/ч, время зарядки его аккумулятора составляет до восьми часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС