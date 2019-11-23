{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Марафонец из Железноводска покорил шесть гор Кавминвод за 13 часов

Протяженность квест-забега "Охота на лис" составила 91 км

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Марафонец Игорь Манжос из Железноводска Ставропольского края в субботу покорил шесть гор Кавказских Минеральных Вод, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Оригинальный квест-забег "Охота на лис" протяженностью 91 км длился 13 часов 23 минуты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут начался на горе Машук в 4.40 мск. Вместе с железноводчанином горы Машук, Бештау, Развалку, Железную, Змейку и Бык покорили Ринат Ахмадеев и Али Алигаджиев.

"В разное время и в разных локациях к забегу присоединялись другие спортсмены, которые впоследствии сходили с дистанции. Самым сложным участком пути стала гора Бык - сказалась физическая усталость и наступление вечера", - приводятся в сообщении слова Игоря Манжоса.

Отмечается, что после небольшого перерыва спортсмены презентуют очередной спортивный проект, направленный на призыв к здоровому образу жизни.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Ростех представил городской электромотоцикл Калашникова на "Проектории" в Ярославле
Максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer - не менее 100 км/ч, время зарядки его аккумулятора составляет до восьми часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС