Марафонец из Железноводска покорил шесть гор Кавминвод за 13 часов

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Марафонец Игорь Манжос из Железноводска Ставропольского края в субботу покорил шесть гор Кавказских Минеральных Вод, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Оригинальный квест-забег "Охота на лис" протяженностью 91 км длился 13 часов 23 минуты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут начался на горе Машук в 4.40 мск. Вместе с железноводчанином горы Машук, Бештау, Развалку, Железную, Змейку и Бык покорили Ринат Ахмадеев и Али Алигаджиев.

"В разное время и в разных локациях к забегу присоединялись другие спортсмены, которые впоследствии сходили с дистанции. Самым сложным участком пути стала гора Бык - сказалась физическая усталость и наступление вечера", - приводятся в сообщении слова Игоря Манжоса.

Отмечается, что после небольшого перерыва спортсмены презентуют очередной спортивный проект, направленный на призыв к здоровому образу жизни.