Участникам "Проектории" в Ярославле показали в прямом эфире работу хирурга-офтальмолога

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Врачи Ярославской клиники лазерной микрохирургии глаза А. Тихова провели прямую трансляцию операции по коррекции зрения для участников Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория". Трансляцию посмотрели старшеклассники, разрабатывающие на площадке форума оборудование для восстановления после офтальмологических операций.

"Мы участвуем в "Проектории" с целью погрузить школьников в профессии хирурга-офтальмолога, инженера медицинского оборудования. Показываем, как проектировать офтальмологическую установку, как ей пользоваться. По телемосту была продемонстрирована созданная рыбинским заводом уникальная установка, в ее основе твердотельный лазер. Он позволяет снизить влияние человеческого фактора, позволяет проводит много операций, установка мобильна", - рассказал ТАСС первый заместитель гендиректора Рыбинского завода приборостроения (госкорпорация "Ростех") Алексей Старков.

Офтальмологическая станция "Олимп", на которой проводилась операция, разработана клиникой Тихова и рыбинским заводом. Школьникам показали всю процедуру по коррекции близорукости, операцию проводил хирург Сергей Суслов. На площадке форума работу школьников курировал Старков, ребята сами провели операцию при помощи установки. Макетом глаза, которые "оперировали" школьники, стал гидрогелевый шар.

"Во время всех дней форума дети могут работать с прибором. То, что делает хирург в операционной, они могут воспроизвести здесь, на аппаратуре. Вместо глаза - гидрогелевые шарики", - сказал Старков.

Разработка школьников

Офтальмологическая техника на площадке форума располагается в лаборатории "Здоровье". Там дети разрабатывают новую технику для пациентов, перенесших офтальмологическую операцию.

"Мы объяснили, как устроена медицинская сфера, что такое близорукость, дальнозоркость и подвели ребят к тому, что необходимо для таких операций разработать прибор - онлайн-щелевую лампу. Это достаточно простой прибор, но он пока отсутствует в медицинской практике", - сказал Старков.

По его словам, новый прибор позволит пациентам после операции не приезжать в клинику, а наблюдаться у врача, находясь у себя дома. "Можно будет общаться с хирургом через интернет, анализировать, как проходят процессы заживления. Школьники работают над проектом, и нам надо было сделать для них полное погружение, провести реальную операцию", - добавил Старков.

Проект онлайн-щелевой лампы дети представят в последний день форума, 26 ноября.

О форуме

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.