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К юбилею резиденции татарского Деда Мороза открыли парк "Лес Чудес"

Сказочные герои также дали символический старт новой зиме на площадке возле мечети Кул-Шариф в Казани
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Описание
© Диана Самохина/ТАСС
© Диана Самохина/ТАСС

НОВЫЙ КЫРЛАЙ, /Республика Татарстан/, 24 ноября. / ТАСС/. Парк "Лес Чудес" открылся в воскресенье в селе Новый Кырлай Арского муниципального района Татарстана. Мероприятие приурочили к юбилею резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы - татарского Деда Мороза и его дочери.

"Сегодня большой праздник, сегодня открывается "Лес Чудес". <…> Я очень рад приветствовать всех, кто к нам сегодня приехал, [собрались] сказочные персонажи со всей страны, не только из России. Добро пожаловать в Татарстан, давайте дарить сказку и счастье детям", - сказал на открытии председатель Государственного комитета по туризму республики Сергей Иванов.

Открытие парка - одно из ключевых мероприятий празднования 10-летнего юбилея резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы. Поздравить их приехали Санта Клаус из Финляндии, Байкальский Дед Мороз, Тол Бабай (удмуртский Дед Мороз), Кикимора Вятская, Урал-Мороз.

Кыш Бабай рассказал, что с сегодняшнего дня его резиденция будет работать круглогодично, а в планах - построить ему новый большой дом. "В этом году мы построили для Убырлы (ведьмы - прим. ТАСС) новенький домик, для Аждахи (Змея Горыныча - прим. ТАСС) и вот планируем в дальнейшем расширяться и мне большой, огромный домик построить", - рассказал он журналистам.

В субботу сказочные герои также дали символический старт новой зиме на площадке возле мечети Кул-Шариф в Казани. Несмотря на шестиградусный мороз, участниками праздника стали более сотни человек. Зимние волшебники поздравили горожан с наступающим Новым годом, пели песни, развлекали детей танцами и играми.

Дети просят iPhone и счастья близким

По словам новогодних героев, приехавших в Татарстан, в письмах к ним дети чаще всего просят разнообразные гаджеты. Однако есть и те, которые желают счастья и здоровья своим близким. "Встречаются, конечно, и такие дети, которые пишут с пожеланиями мира во всем мире, например, желают добра своим близким, здоровья своим близким. Но в основном [нужны] iPhone", - отметил Кыш Бабай.

Урал-Мороз рассказал, что у него часто просят в подарок спиннеры и квадрокоптеры. Чтобы "быть в тренде", ему приходится читать в интернете о современных игрушках. "Ну и простые бывают [желания], килограмм конфет кто-то просит, кто-то щеночка, животного", - пояснил он.

"Дети переживают за своих родителей, друзей, знакомых. Много интересных желаний, из года в год их становится все больше и больше. Детишки в этом отношении насчет подарков удивляют меня", - добавил Тол Бабай.

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