Сборная Дагестана выиграла пять медалей на национальном чемпионате "Абилимпикс"

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборная Дагестана выиграла два золота, одно серебро и две бронзы на V Национальном чемпионате профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", показав, таким образом, свой лучший результат на сегодня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил директор республиканского молодежного центра занятости "Успех", руководитель регионального координационного центра движений WorldSkills Russia и "Абилимпикс" в Дагестане Шамиль Магомедов.

"Сборная Дагестана на пятом национальном "Абилимпиксе" была представлена девятью участниками в девяти компетенциях. Сегодня наши ребята вернулись домой, выиграв по итогам соревнований две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали", - указал Магомедов. По его словам, первые места участники из Дагестана заняли в компетенциях "переводчик" и "веб-дизайн".

"Саида Гаджиева, принесшая республике золотую медаль в компетенции "переводчик", несмотря на полную незрячесть, показала прекрасное владение английским языком и умение переводить тексты любой сложности. В компетенции "веб-дизайн" весь пьедестал остался за членами сборной Дагестана: золото республике принес Ринат Арсланалиев, серебро - Магомед Худатбеков, бронзу - Булат Булатов", - уточнил собеседник агентства. Кроме того, добавил он, в компетенции "психология" член республиканской сборной Заират Садрудинова завоевала бронзовую медаль.

"В этом году нам удалось показать лучший результат за все время своего участия в национальных чемпионатах "Абилимпикс". Мы будем совершенствоваться и дальше. Особо хочу подчеркнуть, что наши ребята оказались лучшими в международной коммуникации, информационных технологиях и человеческом капитале - в тех направлениях, которые будут определять будущее человечества", - заключил Магомедов.

Национальный чемпионат "Абилимпикс", который проходил в Москве с 20 по 22 ноября, является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках национального проекта "Образование". В этом году всего в конкурсе принимали участие более 1,8 тыс. конкурсантов.