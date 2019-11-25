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Власти Чувашии введут дополнительные меры поддержки для жителей с социальным контрактом

На эти цели из федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства в сумме более 350 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии с 2020 года введут дополнительные меры поддержки для малообеспеченных жителей региона, заключающих социальный контракт, сообщила пресс-служба правительства республики.

"С 2020 года при заключении социального контракта вводятся дополнительные меры социальной и финансовой поддержки. На эти цели из федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства в сумме более 350 млн рублей, которые пойдут на финансирование социальных контрактов с 3800 малоимущими гражданами Чувашии", - говорится в сообщении.

В частности, власти окажут материальную помощь в размере 10134 рублей за трудоустройство или прохождение профессионального обучения, выплатят единовременную поддержку в размере 250 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, усилят финансовую поддержку для многодетных семей, поддержат граждан с низкими доходами. Всего на 1 сентября 2019 года в республике зарегистрировано около 31 тыс. малоимущих семей.

С 2019 года поддержка на основании социального контракта осуществляется в рамках нацпроекта "Демография". Социальные контракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Социальный контракт семьи заключают с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияЧувашия
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