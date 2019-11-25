Власти Крыма к 1 мая оптимизируют схему движения во избежание пробок летом

СЕЛО ТАБАЧНОЕ /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 1 мая 2020 года оптимизируют схему автомобильного движения с тем, чтобы избежать пробок в летний сезон в курортных городах, сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник.

"Необходимо предлагать технические решения в части ликвидации пробок по городам. У нас проблема пробок - Ялта, проблема номер один. К курортному сезону, если не предложим технические решения, въезд в Ялту будет занимать более трех часов. Не годится ситуация, в категорической форме. То же самое по Сакам - узкое место, по Симферополю схема движения. До 1 мая комплекс мер по этим городам должен быть выполнен", - дал Аксенов поручение министерству транспорта региона на выездном совещании по ремонту дорог.

По словам Аксенова, межведомственной рабочей группе, которую должны сформировать к 29 ноября, необходимо выработать соответствующие предложения.

"Где-то убрать ненужные светофоры, где-то по пешеходным переходам правильно выполнить организацию движения, соответственно, поставить знаки. С тем, чтобы в курортный сезон у нас таких пробок не было", - отметил глава республики.

Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50-е годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов. Проблему усугубляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в 1,5 раза.

По данным властей Крыма, за 10 месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек - больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). Ранее сообщалось, что в 2019 году здесь рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.