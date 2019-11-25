{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Крыма к 1 мая оптимизируют схему движения во избежание пробок летом

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что большая проблема с пробками отмечается в Ялте

СЕЛО ТАБАЧНОЕ /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 1 мая 2020 года оптимизируют схему автомобильного движения с тем, чтобы избежать пробок в летний сезон в курортных городах, сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник.

"Необходимо предлагать технические решения в части ликвидации пробок по городам. У нас проблема пробок - Ялта, проблема номер один. К курортному сезону, если не предложим технические решения, въезд в Ялту будет занимать более трех часов. Не годится ситуация, в категорической форме. То же самое по Сакам - узкое место, по Симферополю схема движения. До 1 мая комплекс мер по этим городам должен быть выполнен", - дал Аксенов поручение министерству транспорта региона на выездном совещании по ремонту дорог.

По словам Аксенова, межведомственной рабочей группе, которую должны сформировать к 29 ноября, необходимо выработать соответствующие предложения.

"Где-то убрать ненужные светофоры, где-то по пешеходным переходам правильно выполнить организацию движения, соответственно, поставить знаки. С тем, чтобы в курортный сезон у нас таких пробок не было", - отметил глава республики.

Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50-е годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов. Проблему усугубляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в 1,5 раза.

По данным властей Крыма, за 10 месяцев 2019 года на полуострове отдохнули 6,87 млн человек - больше, чем за весь прошлый год (6,8 млн человек). Ранее сообщалось, что в 2019 году здесь рассчитывают принять порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
"Роза Хутор" седьмой раз подряд признан лучшим горнолыжным курортом России
Он получил высокую награду World Ski Awards
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС