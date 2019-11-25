Власти Удмуртии предлагают включить 62 дороги региона в программу развития сел

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии предложили включить 62 дороги региона, которые ведут к населенным пунктам с населением свыше 20 тыс. человек и два раза в год становятся непроезжими, в программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на пленарном заседании Совета Федерации во время "Часа субъекта РФ".

"В 2017 году мы признались людям, что в Удмуртии 62 участка непроезжих дорог в октябре и в апреле, во время распутицы. Они ведут к населенным пунктам, где проживают более 20 тыс. людей, и пообещали в 2020 году эту проблему навсегда решить. Я прошу вас, коллеги, Валентина Ивановна [Матвиенко], и вас лично поддержать наши заявку, нашу программу в программе "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2022 годы", - сказал он, не уточнив, какой объем средств необходим региону для приведения этих дорог в нормативное состояние.

Бречалов также добавил, что ремонт дорог в регионе ведется и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "В 2019 году ремонты проводятся на многих участках - это более 130 км дорог. Мы успешно справляемся с поставленными задачами и второй год завершаем этот важный проект в пятерке лучших", - добавил он.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.