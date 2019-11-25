{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Удмуртии предлагают включить 62 дороги региона в программу развития сел

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии предложили включить 62 дороги региона, которые ведут к населенным пунктам с населением свыше 20 тыс. человек и два раза в год становятся непроезжими, в программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на пленарном заседании Совета Федерации во время "Часа субъекта РФ".

"В 2017 году мы признались людям, что в Удмуртии 62 участка непроезжих дорог в октябре и в апреле, во время распутицы. Они ведут к населенным пунктам, где проживают более 20 тыс. людей, и пообещали в 2020 году эту проблему навсегда решить. Я прошу вас, коллеги, Валентина Ивановна [Матвиенко], и вас лично поддержать наши заявку, нашу программу в программе "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2022 годы", - сказал он, не уточнив, какой объем средств необходим региону для приведения этих дорог в нормативное состояние.

Бречалов также добавил, что ремонт дорог в регионе ведется и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "В 2019 году ремонты проводятся на многих участках - это более 130 км дорог. Мы успешно справляемся с поставленными задачами и второй год завершаем этот важный проект в пятерке лучших", - добавил он.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
Реклама на ТАСС
"Роза Хутор" седьмой раз подряд признан лучшим горнолыжным курортом России
Он получил высокую награду World Ski Awards
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС