Удмуртии необходимо более 1 млрд рублей на строительство медучреждений в Можге и Воткинске

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство детской поликлиники в городе Можге и амбулаторного отделения Воткинской районной больницы, разработка проектно-сметной документации, для которых завершится в конце года, оценивается в 1 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на пленарном заседании Совета Федерации во время "Часа субъекта РФ".

"До конца этого года завершается разработка проектной документации по двум таким самым критичным объектам - это здание детской поликлиники в городе Можге и районной больницы в городе Воткинске. Общая потребность в финансировании этих объектов - более 1 млрд рублей. Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна [Матвиенко] и сенаторы, поддержать включение этих социально значимых объектов в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2022 годы", - сказал он, обращаясь к сенаторам.

По словам Бречалова, в Удмуртии сохраняется потребность в медицинских учреждениях "в связи с изношенностью многих из них".

"2019 год объявлен в республике годом здоровья. По национальному проекту" "Здравоохранение" мы получаем из федерального бюджета значительные средства, которые идут на оснащение наших региональных центров и диспансеров, оснащение медучреждений техникой, создание центров амбулаторно-онкологической помощи, а также на покупку передвижных мобильных диагностических комплексов. Впервые в медицине региона появилась санавиация, 59 жизней спасены именно благодаря этому проекту", - добавил Бречалов.