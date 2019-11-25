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Детскую больницу Кабардино-Балкарии оснастили томографом в рамках нацпроекта

Его стоимость более 60 млн рублей

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупили компьютерный томограф последнего поколения стоимостью более 60 млн рублей для Республиканской детской клинической больницы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" Республиканская детская клиническая больница получила 64-срезовый компьютерный томограф последнего поколения на сумму более 60 млн рублей. Томограф оснащен специальными программами обследований по кардиологии, травматологии и болезням внутренних органов", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что в настоящее время оборудование устанавливается в диагностическом отделении больницы. Представители компании-производителя проведут обучение работе на новом томографе двух специалистов учреждения.

"В следующем году оснащение детской больницы по нацпроекту будет продолжено, планируется установить магнитно-резонансный томограф. Оснащение детской больницы тяжелой медицинской техникой позволит повысить качество диагностики и лечения", - цитирует министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова пресс-служба.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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