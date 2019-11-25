{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне до конца 2019 года планируют открыть 18 новых школ

К 2020 году также будут введены в строй 22 детских сада на 1660 мест

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года открыть 18 новых школ и ввести в строй более 20 детских садов на 1660 мест. Об этом на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым сообщил вице-премьер правительства региона Иса Тумхаджиев.

"До конца текущего года в республике планируется открыть 18 новых школ. К 2020 году также будут введены в строй 22 детских сада, рассчитанных на 1660 мест. Благодаря вашей непосредственной поддержке все объекты будут сданы до конца текущего года", - сказал Тумхаджиев.

Он отметил, что на сегодняшний день в республике готовятся 159 инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд рублей. "Их реализация позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Тем самым мы сумеем достигнуть показателей, определенных в национальных проектах, и довести показатель трудоустроенных граждан до 23 тыс. человек", - сказал вице-премьер региона.

Кадыров отметил, что развитие среднего и дошкольного образования является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства республики, как и привлечение инвестиций.

"Успешное развитие экономики, малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата позволило нам довести показатель безработицы до 8%. Нам необходимо и дальше активно работать в этом направлении, решать все проблемные вопросы инвесторов, облегчать им бюрократические процедуры. Уверен, это способствует социально-экономическому развитию Чечни, повысит уровень благосостояния и благополучия населения", - сказал глава Чечни.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Детскую больницу Кабардино-Балкарии оснастили томографом в рамках нацпроекта
Его стоимость более 60 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС