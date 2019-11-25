В Чечне до конца 2019 года планируют открыть 18 новых школ

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года открыть 18 новых школ и ввести в строй более 20 детских садов на 1660 мест. Об этом на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым сообщил вице-премьер правительства региона Иса Тумхаджиев.

"До конца текущего года в республике планируется открыть 18 новых школ. К 2020 году также будут введены в строй 22 детских сада, рассчитанных на 1660 мест. Благодаря вашей непосредственной поддержке все объекты будут сданы до конца текущего года", - сказал Тумхаджиев.

Он отметил, что на сегодняшний день в республике готовятся 159 инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд рублей. "Их реализация позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Тем самым мы сумеем достигнуть показателей, определенных в национальных проектах, и довести показатель трудоустроенных граждан до 23 тыс. человек", - сказал вице-премьер региона.

Кадыров отметил, что развитие среднего и дошкольного образования является одним из приоритетных направлений в деятельности руководства республики, как и привлечение инвестиций.

"Успешное развитие экономики, малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата позволило нам довести показатель безработицы до 8%. Нам необходимо и дальше активно работать в этом направлении, решать все проблемные вопросы инвесторов, облегчать им бюрократические процедуры. Уверен, это способствует социально-экономическому развитию Чечни, повысит уровень благосостояния и благополучия населения", - сказал глава Чечни.