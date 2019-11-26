Работавший в США и на Кипре иконописец распишет собор Александра Невского в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Иконописец Александр Лавданский, известный росписью многих православных храмов в России, а также в США и на Кипре, прибыл из Москвы в Волгоград, он приступит к росписи алтарной части строящегося собора Александра Невского в ближайшее время, сообщил ТАСС протоирей Вячеслав Жебелев.

Храм высотой 58 м практически в точности воссоздают в Волгограде по фотографиям прежнего собора Александра Невского, взорванного в 1932 году, новый храм откроют в 2021 году к 800-летию святого князя Александра Невского.

"К росписи собора привлечены лучшие художники, иконописцы России. Самый известный среди них - Александр Александрович Лавданский, он расписывал многие православные храмы в России и за рубежом. Группа художников еще формируется, но первыми в Волгоград приехали трое иконописцев из Москвы, среди них и Лавданский", - сказал Жебелев.

Александр Лавданский родился в 1952 году, начинал творческий путь в 1970-е годы как художник-авангардист. С 1980 года занимается иконописью, выполнял работы по росписи храма в Свято-Даниловском монастыре (Москва), храма Святой Троицы в Лонг-Айленде (США), расписывал иконостасы в двух храмах монастыря Святого Георгия на Кипре, других православных церквях. Является основателем мастерской церковного искусства "Киноварь".

"Штукатурные работы сейчас ведутся на верхней части алтаря, роспись собора начнется именно отсюда, здесь будет изображена икона Божией Матери Оранта, - уточнил священник. - Дело в том, что здесь уже есть тепловой контур и можно приступать к росписи. После того, как ориентировочно в декабре будет установлен главный купол собора, начнется роспись всех 6 тыс. кв м внутренних помещений собора и плюс еще иконостас".

По его словам, если внешний облик взорванного в 1930-х годах воссоздан практически полностью, то воссоздать роспись внутренних стен храма практически невозможно, так как никаких фотографий либо документов того времени об этом не сохранилось.

Благотворительный проект

Заказчиком строительства собора выступает Волгоградская епархия. Попечительский совет возведения храма возглавляет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, собор, к возведению которого приступили в 2016 году, строится исключительно на добровольные пожертвования. По данным компании-подрядчика, стоимость всего проекта - около 1 млрд рублей, но окончательные сметные расчеты не сформированы, в частности, епархия хочет создать достойное внутреннее убранство храма, так как он станет кафедральным собором.

Планируется, что все основные строительные работы будут завершены до конца года, когда специалисты по секциям установят на соборе 46-тонный главный купол.