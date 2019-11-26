Союз резидентов ТОР на дальнем Востоке объединит около 50 компаний

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Союз резидентов территорий опережающего развития (ТОР) станет площадкой для обмена опытом между компаниями на Дальнем Востоке, объединит около 50 предприятий. Об этом ТАСС сообщил руководитель дирекции союза, совладелец групп компаний "Да! Девелопмент", учредитель индустриального парка "Авангард" Денис Грось.

"Мы начинаем работу Союза резидентов ТОР, который станет площадкой для обмена опытом между резидентами, для обсуждения вопросов совершенствования самого механизма ТОР, а также работы резидентов и представителей власти. В союз войдут около 50 компаний, охватить планируем все регионы Дальнего Востока, где есть площадки ТОР", - сказал Грось.

Он сообщил, что сейчас у ТОР уже более 400 резидентов. Если на старте работы режима у органов власти была возможность персонально подходить к решению вопросов каждого резидента, то сейчас делать это становится все сложнее.

Директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк на пресс-конференции в Хабаровске отметил, что создание Союза резидентов ТОР станет качественным каналом обратной связи с резидентами. "Уверен, что это сотрудничество будет эффективным с обеих сторон <...> Должна быть площадка, на которой предприниматели могли бы собираться и обсуждать: нужно ли, целесообразно ли входить в ТОР", - сказал Смоляк журналистам, подчеркнув, что это повысит качество работы с предпринимательским сообществом.

Смоляк добавил, что механизмы ТОР, а также Свободного порта Владивосток продемонстрировали свою эффективность. Сегодня статус резидентов на Дальнем Востоке имеют свыше 2 тыс. компаний с общим объемом инвестиций в размере 3 трлн 607 млрд рублей. Проекты реализовали около 270 резидентов, создано 33 тыс. рабочих мест.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. На Дальнем Востоке создано 20 ТОР. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимами, в нее, помимо ряда муниципальных округов Приморья, вошли порты Петропавловск-Камчатский, Ванино, Певек.